Число пострадавших при атаке на Новороссийск увеличилось до восьми

При атаке украинских беспилотников на Новороссийск два человека погибли, шестерым потребовалась госпитализация. Об этом сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

Трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Также повреждения получили семь зданий, в том числе гостиница «Новороссийск», и 20 машин, три из которых полностью сгорели. В одном из домов продолжается пожар.

Мэр города Андрей Кравченко ввел режим чрезвычайной ситуации. На базе Технико-экономического лицея развернули пункт временного размещения. Градоначальник выразил соболезнования семьям погибших и пообещал оказать пострадавшим всю необходимую помощь.

«На данный момент угроза применения БЭК и БПЛА сохраняется. Прошу соблюдать меры безопасности», — добавил он.

Среди зданий, получивших повреждения при атаке, — офис Каспийского трубопроводного консорциума. Ранения получили два его сотрудника.