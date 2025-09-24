ВСУ ударили по Новороссийску, есть погибшие и пострадавшие

Два человека погибли и трое пострадали при ударе ВСУ по Новороссийску

Днем 24 сентября ВСУ атаковали Новороссийск. Предварительно известно о двух погибших и трех пострадавших, сообщил в Telegram-канале губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

«Новороссийск подвергся чудовищной атаке со стороны киевского режима. Беспилотники ударили в центр города в разгар дня. К сожалению, есть погибшие», — написал он.

Кондратьев уточнил, что удар пришелся на центральную часть города, в районе гостиницы «Новороссийск».

«По предварительной информации, известно о двух погибших, три человека пострадали. Повреждения получили пять жилых домов, в том числе многоквартирные, а также здание гостиницы. Отражение атаки продолжается», — подчеркнул губернатор.

Все службы перевели в режим повышенной готовности. Кондратьев выразил соболезнования родным и близким погибших, пострадавшим окажут необходимую помощь.

Глава города Андрей Кравченко сообщил об угрозе применения безэкипажных катеров (БЭК). Он попросил людей покинуть набережную и пляжи. Градоначальник призвал жителей сохранять спокойствие и соблюдать меры безопасности.

Это уже вторая крупная атака украинских боевиков на Новороссийск за последние дни. В минувшее воскресенье, 21 сентября, в городе сработали сирены воздушной тревоги из-за угрозы атаки беспилотников.