В аэропортах в Сочи и Геленджике ввели запрет на полеты самолетов

В аэропортах в Сочи и Геленджике ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом заявил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале .

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — написал он.

Накануне запрет на полеты снова вводили в Геленджике. Также ограничения были в авиагаванях Казани, Нижнекамска, Саратова и Самары.

Помимо этого, приостановил прием и выпуск рейсов аэропорт Шереметьево. Из-за случившегося задержали 48 самолетов.

Как отметили в пресс-службе Московской межрегиональной транспортной прокуратуры, начались надзорные мероприятия по соблюдению прав пассажиров, которым пришлось задержаться в авиагавани из-за ограничений.