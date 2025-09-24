В Новороссийске ввели режим ЧС из-за атаки украинских дронов

В Новороссийске объявили о режиме ЧС на фоне атаки беспилотников ВСУ. Повреждения получили несколько жилых домов и здание гостиницы, сообщил глава города Андрей Кравченко в Telegram-канале .

«Все службы находятся в режиме функционирования „чрезвычайная ситуация“ и задействованы на месте. Ведутся поиски возможных мест падения обломков БПЛА», — написал он.

На базе Технико-экономического лицея открыли стационарный пункт временного размещения. Также развернут оперативный штаб, координирующий действия всех служб.

Когда угроза будет снята, рабочие группы приступят к поквартирным обходам для формирования плана аварийно-восстановительных работ там, где есть повреждения.

«К сожалению, есть информация о погибших и раненых. Близким и родственникам погибших приношу глубокие соболезнования», — добавил Кравченко.

Ранее стало известно о двух погибших в результате атаки ВСУ. Пострадали восемь человек, трое из них — в тяжелом состоянии.