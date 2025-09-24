Дроны ВСУ повредили офис Каспийского трубопроводного консорциума в Новороссийске

Офис Каспийского трубопроводного консорциума получил повреждения в результате массированной атаки украинских БПЛА на Новороссийск. Об этом сообщила пресс-служба компании.

«Два работника компании получили ранения различной степени тяжести и были транспортированы в медучреждение», — уточнили в КТК.

Работу административного офиса временно приостановили, персонал эвакуировали. В результате атаки в здании, где находится офис КТК, серьезно пострадали другие люди, которые не являются сотрудниками компании.

ВСУ ударили по Новороссийску днем 24 сентября. Предварительно известно о двух погибших и трех раненых.