Дроны ВСУ повредили офис Каспийского трубопроводного консорциума в Новороссийске
Офис Каспийского трубопроводного консорциума получил повреждения в результате массированной атаки украинских БПЛА на Новороссийск. Об этом сообщила пресс-служба компании.
«Два работника компании получили ранения различной степени тяжести и были транспортированы в медучреждение», — уточнили в КТК.
Работу административного офиса временно приостановили, персонал эвакуировали. В результате атаки в здании, где находится офис КТК, серьезно пострадали другие люди, которые не являются сотрудниками компании.
ВСУ ударили по Новороссийску днем 24 сентября. Предварительно известно о двух погибших и трех раненых.