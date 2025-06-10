Сильнейший удар по Киеву 10 июня. Какие объекты поразила российская армия

Прошедшей ночью Киев подвергся массированной атаке со стороны Вооруженных сил России. По городу ударили дроны «Герань-2». После взрывов небо над столицей Украины заволокло черным дымом. Какие объекты поразила армия — в материале 360.ru.

Информацию о групповом ударе по Киеву подтвердили в Минобороны. «Сегодня ночью ВС России нанесен групповой удар высокоточным оружием и ударными БПЛА по предприятиям авиационной, ракетной, бронетанковой и судостроительной промышленности Украины в Киеве», — уточнили в министерстве. Там также добавили, что армия ударила по пунктам управления и местам дислокации ВСУ, сосредоточениям вооружения и военной техники, по инфраструктуре военных аэродромов, складам боеприпасов и горючего. «Цель ударов достигнута. Все назначенные объекты поражены», — добавили в Минобороны. Кадры последствий ночной атаки публиковали украинские Telegram-каналы. На них видно, что город затянуло черным дымом, в некоторых местах начались пожары. Взрывы звучали в Белой Церкви и Вышгороде.

Фото: РИА «Новости»

Хроника ударов по Украине 10 июня Первый взрыв прогремел около 00:15 в Киеве и окрестностях Полтавы, через пять минут — в Запорожской области. Затем удары стали раздаваться в Белой Церкви, Кременчуге, Борисполе, Новомосковске, Макарове, Одессе, Ильичевске и Каневе, сообщил эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин в Telegram-канале. С часу ночи до 05:45 утра взрывы раздавались в Киевской, Черкасской, Кировоградской, Черниговской, Сумской и Днепропетровской областях. Помимо «Гераней», российские войска использовали УМПК и РСЗО.

Фото: РИА «Новости»

Какие объекты поразила российская армия Удар по военным объектам в Киеве назвали одним из мощнейших за последнее время. ВС России атаковали семь из 10 городских районов, сообщил блогер Олег Царев. «Известно, что в Дарницком и Оболонском районе сгорели склады. Кроме того, под ударом оказались ж/д составы, производственные цеха Киевского бронетанкового завода и завода „Артем“, а также топливные резервуары и склады с БК в районе аэропорта Борисполя. По Белой Церкви и Вышгороду под утро работали „Искандеры-К“, предположительно, целью была авиабаза», — написал он. О пожарах в Киеве после ночной атаки сообщил Telegram-канал WarGonzo. «Атака беспилотников-камикадзе сопровождалась несколькими ударами баллистических ракет. В городе зафиксировано множество пожаров. Судя по их картографии, объектами атаки стали промышленные территории. Также ВС России нанесли удар по целям в Одессе», — отметили авторы поста. По словам блогера Юрия Подоляки, армия использовала для атаки пять «Искандеров», две ракеты «Искандер-К» и около сотни «Гераней».

Один из прилетов — по заводу «Артем», специализирующемуся на выпуске военной продукции. Также целями ударов были объекты энергетики и другие военные промпредприятия или склады. Юрий Подоляка блогер

Также в Киеве уничтожили здание бывшего визового центра Великобритании, сообщил Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». «В ходе ночных ударов в здании начался мощнейший пожар, который тушили до самого утра. Сам британский центр по назначению не функционировал уже давно. По одним данным, здание использовалось представителями британских спецслужб, по другим — там собирали дроны», — следует из публикации. На месте побывал украинский журналист Ян Доброносов. «Здесь когда-то был визовый центр Великобритании. Сейчас, честно, даже не знаю, что тут было, но, похоже, уничтожено», — сказал он.

Фото: РИА «Новости»

Реакция Зеленского Президент Украины Владимир Зеленский в ответ на атаку по Киеву потребовал от США наказать русских. «Сегодня был один из сильнейших ударов по Киеву. <…> Важно, чтобы ответом на этот и другие подобные русские удары было не молчание мира, а конкретные действия. Действия Америки, имеющей силу, чтобы принудить Россию к миру. Действия Европы, не имеющей альтернативы тому, чтобы быть сильным», — написал глава государства в Telegram-канале. Он призвал и другие страны к «жесткому давлению» на Россию.