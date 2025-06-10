Небо над Киевом заволокло черным дымом после взрывов

Небо над украинской столицей заволокло черным дымом после ночных взрывов. Об этом сообщило издание «Страна.ua».

«Над городом поднимается огромный столб дыма», — написали авторы публикации.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко сообщал о взрывах в городе. Администрация Оболонского района объявила о пожаре в промышленной зоне. Речь идет о складах, уточнили киевские власти.

Вечером в понедельник в столице Украины объявили воздушную тревогу. Сирены также звучали в Днепропетровской, Николаевской, Полтавской, Харьковской, Черкасской, Кировоградской, Винницкой, Черниговской, Киевской и Сумской областях.

После массированных атак со стороны ВСУ россияне потребовали более жестких действий в отношении Украины, вплоть до удара «Орешником».