Украинские власти заявили о массированной атаке беспилотников на Одессу

Массированный удар беспилотниками нанесли по Одессе. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

«Враг массированно атаковал Одессу ударными беспилотниками. Есть повреждения гражданской инфраструктуры и пожары», — заявил он.

По словам Кипера, повреждения зафиксировали на территории жилых домов, роддома, станции экстренной медицинской помощи. Украинский чиновник также написал, что в результате ЧП погиб 59-летний местный житель и еще четыре человека пострадали.

Ранее издание «Страна.ua» сообщило о ночных взрывах в Киеве, после которых небо над украинской столицей заволокло черным дымом. Накануне вечером воздушную тревогу объявляли в Киеве, Днепропетровской, Николаевской, Полтавской, Харьковской, Черкасской, Кировоградской, Винницкой, Черниговской, Киевской и Сумской областях.

Минобороны России заявило, что минувшей ночью силы противовоздушной обороны уничтожили более ста беспилотников ВСУ над российскими регионами.