ВС России поразили предприятия ОПК в Киеве

Российские войска ночью нанесли групповой удар беспилотниками и высокоточным оружием по оборонным предприятиям в Киеве. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Военные атаковали пункты управления и места дислокации украинской армии, инфраструктуру военных аэродромов, а также склады ГСМ. По информации оборонного ведомства, войска поразили все цели.

Ранее в пресс-службе Минобороны рассказали об ударе ВС России по одному из аэродромов базирования самолетов ВСУ в районе Дубно Ровненской области. Войска поразили объект в ночь на 9 июня. В оборонном ведомстве подчеркнули, что удар стал ответом на атаки украинских дронов на российские военные аэродромы.

Также военные выпустили сверхзвуковые крылатые ракеты Х-22 «Буря» по острову Змеиный в Черном море, где могут дислоцироваться самоподъемные буровые установки. Минобороны официально не подтверждало эту информацию.