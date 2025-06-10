Киев накрыло «Геранями». Атаку уже назвали мощнейшей за все время, что стало ее целями?
Shot: ВС России атаковали Киев «Геранями»
Киев и область прошедшей ночью подверглись сильнейшей атаке дронами «Герань-2». Об этом сообщил Telegram-канал Shot.
В Борисполе прогремело множество взрывов, под ударом оказался местный аэропорт. Резервуар для хранения топлива охватил сильный пожар.
В Киеве ВС России поразили производственный цех завода «Артем», где выпускали ракеты класса «воздух-воздух». В украинской столице возникли перебои с электричеством.
«Журналисты уже назвали сегодняшнюю атаку „самой масштабной атакой на Киев, которую мы видели“», — написали авторы поста.
Взрывы также прогремели в Белой Церкви и Вышгороде.
По данным Telegram-канала Mash, первые звуки взрывов раздались в 00:00 по московскому времени. Также прилет зафиксировали в Одессе.
Помимо «Гераней», ВС России использовали крылатые ракеты. Всего российская армия применила около 200 БПЛА. После ночных взрывов Киев заволокло черным дымом.