Российские военные взяли в плен двух украинских боевиков из пятой отдельной штурмовой бригады ВСУ. Об этом заявил РИА «Новости» источник в силовых структурах.

Речь идет о работе военнослужащих третьего армейского корпуса ВС России. Солдаты ВСУ сдались им недалеко от села Ступочки под Часовым Яром. Украинские военные заявили агентству, что сложили оружие добровольно.

«Мы сидели на левом фланге, держали позицию, а ваши подошли, ну мы и потеряли ее», — заявил один из пленных.

Подразделения российской группировки войск «Юг» поразили восемь украинских бригад в разных районах Донецкой Народной Республики. Недалеко от Часова Яра противник лишился примерно 300 единиц живой силы.

Ранее снайпер 40-й бригады морской пехоты ВС РФ с позывным Коваль рассказал, что российские военные зачистили Днепроэнергию в ДНР за час. Он отметил, что село представляет с собой улицу протяженностью один километр, застроенную частными домами.