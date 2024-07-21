Наступление на Купянск и уход ВСУ из-под Харькова. Что происходит в зоне СВО

Российские военные продолжают освобождать небольшие населенные пункты, чтобы открыть выходы на Купянск и Харьков. Одновременно с этим они перекрывают большую часть дорог, чтобы закрыть поставки боеприпасов и вооружений ВСУ. Так в беседе с 360.ru оценил ситуацию в зоне проведения специальной военной операции военный журналист и заместитель главного редактора еженедельника «Литературная Россия» Алексей Борзенко.

Далее — его прямая речь.

У нас почти весь фронт — это горячие точки. Направление на Купянск — одна из них. Украинским боевикам отрезаем системы снабжения. Очень многие дороги перекрыты и находятся под нашим контролем.

Подвоз снарядов и новой бронетехники ВСУ уничтожается на подходе. Сейчас российские войска находятся в районе мелких сел, которые постепенно освобождают, выдавливая ВСУ для открытия серьезного направления на Купянск.

Фото: РИА «Новости»

Второе важное направление — это Харьков, где на каких-то узлах осталось от 17 до 24 километров до пригородов. Фактически оборона ВСУ постепенно сыплется и прогибается. Наиболее тяжелые бои были в районе высотных зданий. Сельскую застройку мы очень быстро и легко берем. С левого берега Днепра уже вышибли противника на многих участках. Это нельзя назвать наступлением, потому что нет крупных направлений. Но пока мы подбираемся к серьезным городам. Поэтому процесс идет и, скорее всего, мы через какое-то время выйдем за первую линию обороны. Поэтому ВСУ усиленно строят вторую линию в 15−20 километрах от линии боевого соприкосновения.

Харьковское направление

Сюда командование ВСУ бросило все, что у них было. Они сняли отдельные части с других участков фронта. Но фронт 1200 километров. Российская армия не проводит масштабные наступления, а медленно выдавливает противника, чтобы исключить потери личного состава.

Фото: РИА «Новости»

Сейчас украинцы увидели, что начали проседать другие участки, поэтому лишние бригады, которые бросили в сторону Харькова, возвращают на предыдущие направления, на которых они стояли. Хотя линия харьковской защиты продолжает строиться, там делают «зубы дракона», роют подземные сооружения, окопы. Но мы применяем бомбы ФАБ с УМПК, которые бьют довольно точно, поэтому всю эту линию обороны полностью уничтожат.

Что происходит в Крынках

В Крынках ситуация понятна не до конца, потому что ВСУ время от времени бросают туда подразделения, которые полностью уничтожаются. Там у нас уже пристреляна артиллерия и мы знаем, откуда они могут появиться, то есть там идет настоящая мясорубка. На какие-то участки армия специально не выходит, чтобы превратить линию боестолкновения там в зону уничтожения подразделений ВСУ.

Что происходит в Часовом Яре

Освобождение небольших населенных пунктов очень важно, потому что за ними идут крупные, где есть шоссе. Но самое главное — это небольшие города, где есть железнодорожные станции, куда можно подвезти боеприпасы. Часов Яр важен именно этим, потому что перекрыв пути вокруг него, группировка ВСУ, которая останется внутри, останется без боеприпасов, Сейчас они там продолжают держать какие-то высотки. Но у нас работают снайперы и точечная артиллерия. Бои продолжаются, но ситуация для российских войск более комфортная, чем была еще месяц назад.