Российские войска ведут наступательные бои в северо-восточной части Часова Яра. Об этом сообщил ТАСС начальник оперативного штаба разведцентра «Мелодия» 88-й добровольческой бригады «Эспаньола» с позывным Чукча.

«Бойцы <…> пересекли линию канала, которая является естественным препятствием, разделяющей город на несколько частей, заняли плацдарм по другую его сторону и ведут наступательные бои <…> в северо-восточной части города», — отметил военный.

Собеседник агентства добавил, что пока под контролем украинских боевиков осталась большая часть городской застройки и дачные поселки в западной части населенного пункта.

Полковник в отставке Анатолий Матвийчук ранее предрек ВСУ массовое дезертирство. По его словам, это может произойти после того, как российские военные полностью освободят Торецк и Часов Яр.

Матвийчук также обратил внимание, что уже сейчас боевики ВСУ стали чаще сдаваться в плен, отказываясь выполнять боевые задачи.