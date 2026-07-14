Сегодня 18:37 Подавление ПВО и господство в воздухе: как Россия ответила Украине на удары по мирным городам Обозреватель Литовкин: российские ракеты не встречают перехвата на Украине Фото: РИА «Новости» Эксклюзив

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Президент России Владимир Путин накануне заявил о ключевом принципе ответных ударов по украинским объектам: они будут не только зеркальными, но и многократно более мощными, с нарастающей интенсивностью. Его слова прозвучали через несколько дней после нашумевшей публикации французской газеты Le Monde, которая констатировала провал украинской ПВО под ударами российской авиации. Стоит ли на этом фоне ждать кардинальных перемен на фронте и почему западные СМИ заговорили о якобы новой тактике ВС России, разбирался 360.ru.

Ответы — мощнее и масштабнее В понедельник, 13 июля, во время посещения выставки Народного фронта «Все для Победы!» глава государства сделал жесткое заявление относительно характера ответов на удары по российской территории. Путин подчеркнул, что любая атака ВСУ не останется без последствий.

Наши ответы всегда будут зеркальными. Куда бы они ни пытались наносить удары на территории РФ, мы будем отвечать зеркально, только в несколько раз мощнее. Противник будет это чувствовать. Уже чувствует, надеюсь. И будет чувствовать это в дальнейшем с нарастающим масштабом. Владимир Путин

Оснований для ответных ударов предостаточно: практически каждую ночь ВСУ пытаются атаковать российские регионы сотнями беспилотников. Только в ночь на 14 июля силы ПВО сбили 288 украинских БПЛА. Сутками ранее Московская область пережила массированную атаку беспилотников противника. В поселке Пионерском в Истре погибли три человека, в Солнечногорске пострадал многоквартирный жилой дом. Следком завел уголовное дело о теракте.

Фото: РИА «Новости»

Как изменится ситуация в зоне СВО По словам военного обозревателя полковника в отставке Виктора Литовкина, кардинальных перемен на фронте сейчас ждать не стоит. Речь идет не о резких изменениях на поле боя, а о системном наращивании мощи, которое приносит плоды в более долгосрочной перспективе. «Мы наносим удары по украинским военно-промышленным предприятиям, которые создают беспилотники, ракеты и комплектующие к ним, по складам с боеприпасами, с горючими материалами, по железнодорожной инфраструктуре и по портам — в том числе Черноморскому и Дунайскому, — куда приходят танкеры с топливом и сухогрузы с боевой иностранной техникой. Мы расширяем эти удары, делаем их более мощными, значительными и точными», — пояснил эксперт в беседе с 360.ru. Литовкин подчеркнул, что одна из важнейших целей — остановить украинские атаки на российские города и мирных жителей. Однако пока что ВСУ продолжают бить, заручившись поддержкой западных партнеров.

Кардинальное изменение — когда украинский фронт посыплется. Пока Украина продолжает сражаться. Хотя, вернее, не Украина, а НАТО продолжает сражаться, используя жизни украинских военнослужащих.

Охота за ПВО: новая тактика или прежняя логика? Особый резонанс вызвал материал французской газеты Le Monde, в котором утверждается, что ВС России радикально изменили тактику нанесения воздушных ударов по Украине и добились критического снижения эффективности украинской ПВО.

Фото: РИА «Новости»

По информации издания, начиная с мая 2026 года Киев подвергается практически непрерывным обстрелам баллистическими ракетами и новыми реактивными беспилотниками. «Россия переформатировала структуру атак. Вместо распределенных во времени ударов теперь применяется метод максимальной перегрузки оборонительных систем», — процитировала газета западного дипломата, пожелавшего остаться анонимным. В публикации привели конкретные цифры: во время одной из ночных атак из 68 выпущенных ракет 19 запустили в первые 10 минут, чтобы оперативно истощить боекомплект противоракет. Также заявляется, что модернизированные реактивные дроны «Шахед» теперь составляют значительную долю всех ударных БПЛА России. Они летают на высоте около пяти километров со скоростью до 500 километров в час, что делает их перехват крайне сложным.

Фото: РИА «Новости»

Однако российские военные эксперты призвали не воспринимать используемый западными СМИ термин «изменение тактики» буквально: зачастую зарубежная пресса пытается намеренно представить ситуацию как резкое изменение.

Давайте сделаем скидку на очередную попытку западной прессы с ее формулировками: «решительно изменили», «превзошли украинскую ПВО» и так далее. Но на Украине нет соответствующей ПВО. Все наши ракеты и беспилотники не встречают никакого сопротивления и долетают до целей. Виктор Литовкин

Собеседник 360.ru добавил: если и можно говорить об изменениях, то лишь о наращивании масштаба и эффективности. Остальные формулировки, используемые в статье Le Monde, лишь оценочные. «Да, мы нарастили удары, сделали их более точными и эффективными. Но это не изменение тактики, а наращивание масштаба. А написать можно что угодно», — пояснил обозреватель. При этом, по словам Литовкина, зарубежные СМИ сознательно упускают из виду контекст — ответный характер действий России и удары ВСУ по мирным объектам. Военный эксперт капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин также отметил, что западная пресса весьма вольно трактует термины, но добавил, что тактика боевых действий в целом претерпела изменения за последние несколько лет. «Тактика на поле боя в целом радикально поменялась за последние четыре с лишним года, в том числе с присутствием беспилотной авиации и не только. Все учения сейчас уже ведутся с учетом изменений», — сказал собеседник 360.ru.

Фото: РИА «Новости»

По словам Дандыкина, главная цель нынешних действий — достижение тотального подавления ПВО противника. «Мы должны добиться полного подавления противовоздушной обороны, даже в том же Киеве, и сделать возможным господство наших Воздушно-космических сил и авиации», — обратил он внимание.