В МО заявили, что оружие ВС России гарантированно преодолевает ПВО
Минобороны: российское высокоточное оружие гарантированно преодолевает любую ПВО
Высокоточное оружие Вооруженных сил России гарантированно преодолевает любые средства ПВО, которые Запад передал Киеву. Об этом заявили в Минобороны.
В ведомстве проанализировали результаты ночных групповых ударов по объектам ВПК Украины и подтвердили высокую эффективность применяемых средств.
«Анализ результатов применения Вооруженными силами РФ высокоточного оружия для поражения объектов военной инфраструктуры киевского режима подтверждает его высокую эффективность и способность гарантированно преодолевать любые средства противовоздушной или противоракетной обороны, предоставленные (президенту Украины — прим. ред.) Зеленскому западными спонсорами», — говорится в сообщении.
Минувшей ночью российсские военные нанесли массированный удар по объектам украинской военной промышленности, в том числе по предприятиям по сборке БПЛА.