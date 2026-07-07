Песков назвал освобождение Константиновки очень важным этапом

Освобождение российскими военными города Константиновки в ДНР важно с тактической и стратегической точки зрения, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Об этом сообщил ТАСС .

«С взятием Константиновки был сделан очень важный шаг в тактическом и стратегическом плане», — отметил Песков на брифинге.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что лучшим ответом на вопрос о принадлежности города стало предложение Министерства обороны к Украине забрать тела погибших военнослужащих ВСУ и отказ Киева. Дипломат предположил, что украинские власти, скорее всего, спишут погибших боевиков как пропавших без вести.