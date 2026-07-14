Силы ПВО за ночь сбили 288 беспилотников

В течение минувшей ночи силы и средства ПВО перехватили и уничтожили 288 украинских БПЛА над территорией России. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

В ведомстве уточнили, что беспилотники сбивали над территорией Краснодарского края, Крымом, Башкирией, Орловской, Курской, Липецкой, Ростовской и Рязанской областей.

Также БПЛА ликвидировали в Брянской, Белгородской и Воронежской областях, над акваторией Черного и Азовского морей.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков утверждал, что России прекрасно известно, откуда летят беспилотники на ее территорию. По его словам, военные четко отслеживают угрозы как для приграничных районов, так и для и более глубоких территорий.

Замглавы МИД Михаил Галузин в начале июля отмечал, что прибалтийские государства открыли для ВСУ воздушные коридоры для атак на Россию. При этом Эстония, Литва и Латвия эту информацию официально опровергли.