Зеркально и кратно мощнее: Путин обозначил принцип ответа на угрозы России

Путин: Россия ответит в разы мощнее на любые удары по своей территории

Президент Владимир Путин отметил, что ответы всегда будут зеркальными, куда бы ни пытались наносить удары по территории России. Его предупреждение опубликовал журналист Павел Зарубин в телеграм-канале.

«Куда бы они ни пытались наносить удары по территории Российской Федерации, мы будем отвечать зеркально, только в несколько раз мощнее. Противник будет это чувствовать <…> с нарастающим масштабом», — подчеркнул глава государства.

Сегодня Владимир Путин выступил на форуме «Все для Победы!». Глава государства подчеркнул: принятое 15 лет назад решение о создании ОНФ полностью себя оправдало — под знамена движения встали уникальные люди.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что активисты Народного фронта для решения проблем по обращениям граждан доходят прямо до президента.