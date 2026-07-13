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Зеркально и кратно мощнее: Путин обозначил принцип ответа на угрозы России

Путин: Россия ответит в разы мощнее на любые удары по своей территории

Фото: РИА «Новости»

Президент Владимир Путин отметил, что ответы всегда будут зеркальными, куда бы ни пытались наносить удары по территории России. Его предупреждение опубликовал журналист Павел Зарубин в телеграм-канале.

«Куда бы они ни пытались наносить удары по территории Российской Федерации, мы будем отвечать зеркально, только в несколько раз мощнее. Противник будет это чувствовать <…> с нарастающим масштабом», — подчеркнул глава государства.

Сегодня Владимир Путин выступил на форуме «Все для Победы!». Глава государства подчеркнул: принятое 15 лет назад решение о создании ОНФ полностью себя оправдало — под знамена движения встали уникальные люди.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что активисты Народного фронта для решения проблем по обращениям граждан доходят прямо до президента.