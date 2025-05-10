Провозгласить, чтобы тут же сорвать. Ради чего Украина заикнулась о перемирии

После встречи «коалиции желающих» Украина заявила, что готова к полному 30-дневному прекращению огня с 12 мая. В США сочли этот шаг началом мира, а России со всех сторон грозят санкциями, если она откажется от перемирия. Как будет развиваться ситуация — в материале 360.ru.

Итоги визита «коалиции желающих» в Киев В Киев для встречи с Владимиром Зеленским приехали президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Польши Дональд Туск, канцлер Германии Фридрих Мерц и глава британского правительства Кир Стармер. По итогам переговоров министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что страна и ее союзники согласны на «полное и безусловное прекращение огня на суше, в воздухе и в море на срок не менее 30 дней начиная с понедельника».

Интересно Зеленский якобы готов к прямым переговорам с Россией, если соглашения о временном перемирии удастся достичь. Зеленский якобы готов к прямым переговорам с Россией, если соглашения о временном перемирии удастся достичь.

Спецпосланник президента США Дональда Трампа Кит Келлог выразил надежду, что этот шаг положит начало процессу окончания боевых действий. А документ из 22 предложений по урегулированию по Украине передаст другой представитель главы Белого дома — Стивен Уиткофф. В их число включили гарантии США по невключению республики в НАТО. Если же Россия откажется, в ближайшие дни против нее введут очередные санкции. На это указал Макрон, аналогичные заявления прозвучали от Трампа. Хотя американский лидер и не стал конкретизировать, кого именно они коснутся.

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Что нужно для временного перемирия Политолог и независимый аналитик Сергей Станкевич в беседе с 360.ru подчеркнул, что никто не может себе позволить что-то требовать от России и тем более угрожать ей. Даже США. «Никто не может разговаривать на языке ультиматумов, им нечем подкрепить свои требования», — сказал он. Тех, кто допускает подобные высказывания, по словам Станкевича, нужно исключить из диалога, а ультимативные заявления оставить в стороне.

Интересно В Кремле отмечали, что Россия поддерживала предложение президента США Дональда Трампа о прекращении боевых действий на 30 суток, но с учетом прекращения военной поддержки Украины странами Запада. В Кремле отмечали, что Россия поддерживала предложение президента США Дональда Трампа о прекращении боевых действий на 30 суток, но с учетом прекращения военной поддержки Украины странами Запада.

Россия не раз говорила о готовности к перемирию и трижды в одностороннем порядке останавливала на непродолжительное время боевые действия, соблюдая все озвученные условия, напомнил собеседник 360.ru.

Фото: РИА «Новости»

Более длительное перемирие — на 30 дней и с возможным продолжением — нужно организовывать. Станкевич объяснил, что слов для этого недостаточно.

Тот, кто не хочет это организовывать, а просто говорит, мол, давайте с завтрашнего дня и на 30 дней [его установим], просто провокатор, который желает провозгласить перемирие, чтобы тут же сорвать его и дискредитировать саму идею. Сергей Станкевич политолог

Предложение нужно официально оформить — в виде текста, тогда его рассмотрят и позитивно оценят, но в контексте необходимых организационных мер. «Если мы объявляем перемирие, то остановиться должны не только боевые действия, но и вся военная логистика, то есть перемещение войск и вооружений в сторону линии фронта», — сказал Станкевич.

Интересно После объявления о временном перемирии ВСУ, по данным Минобороны, нарушили режим прекращения огня 9318 раз. После объявления о временном перемирии ВСУ, по данным Минобороны, нарушили режим прекращения огня 9318 раз.

Кроме того, придется собирать свидетельства о нарушении перемирия и заниматься урегулированием ситуации локально, не подрывая введенный режим в целом.

«Москва открыта для такого рода обращений, но хватит сигнализировать в различного рода интервью и неформальных заявлениях. Давайте официальные обращения. У вас во всех странах — и сильно желающих, и слабо желающих, и совсем не желающих — есть министерства иностранных дел. Они для этого и существуют», — заключил собеседник 360.ru.

Фото: РИА «Новости»

Последствия 30-дневного перемирия для России и Украины Военный волонтер и эксперт Алексей Живов заявил, что Россия не согласится на такое предложение. Позицию российской стороны озвучивал еще официальный представитель Кремля Дмитрий Песков: он говорил о прекращении поставок вооружений и мобилизации на Украине.

Ни Киев, ни его союзники никогда на такое не пойдут. Поэтому вероятность того, что Кремль согласится на это перемирие, максимально низкая. Алексей Живов военный волонтер

Если же соглашения удастся достичь по тем или иным причинам, с высокой долей вероятности весь месяц, отметил собеседник 360.ru, ВСУ будут заниматься проведением ограниченной диверсионной деятельности. «Интенсивность боевых действий сильно упадет, но не прекратится <…>. Они потратят весь месяц на накопление сил, ротацию, приведение боевых порядков в порядок, накопление дронов и подготовку плацдармов для наступления сразу по окончании перемирия, чем они, кстати, занимались и сейчас», — пояснил Живов.

Фото: РИА «Новости»

С ним согласился военный журналист Алексей Борзенко, который отнес к вероятным последствиями временного затишья в зоне спецоперации поставку боеприпасов и военной техники с дальней линии на передовую, переформатирование частей и создание новых окопных рубежей.

«Им перемирие нужно, чтобы подогнать новые части, переформатировать армию, подвезти боеприпасы. За 30 дней можно сделать очень многое — большие работы провести», — сказал он. России, заверил Борзенко, перемирие ни к чему — страна побеждает в конфликте.