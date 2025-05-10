Макрон назвал условие введения новых санкций против России в ближайшие дни

Новый санкционный пакет против России вступит в силу в ближайшие дни, если страна не согласится на введение режима прекращения огня с Украиной на 30 дней. С таким заявлением в эфире телеканала LCI выступил президент Франции Эммануэль Макрон.

Он подчеркнул, что если российские власти дадут согласие на перемирие, то Франция поможет в организации прямых переговоров с киевским режимом. Но если положительного ответа не будет, то новые и самые жесткие ограничения вступят в силу в ближайшее время.

«Для нас это ближайшие дни, когда мы должны быть в состоянии ввести новый пакет санкций», — пояснил французский лидер.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в минувшую пятницу, 9 мая, заявил, что Россия поддержала идею о перемирии на 30 дней, с которой выступил президент США Дональд Трамп, но с учетом ряда нюансов.

Он пояснил, что на установленный срок режима прекращения огня всю западную военную помощь необходимо поставить на паузу. Песков подчеркнул, что передышка даст командованию ВСУ время на переброску дополнительных сил на фронт.

Отвечая на возможность введения новых санкций против России, представитель Кремля ответил, что эти угрозы потеряли всякий смысл, потому что страна адаптировалась к внешнему давлению и научилась минимизировать последствия ограничений.