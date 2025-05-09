Трамп призвал Россию и Украину к 30-дневному перемирию

Трамп пригрозил новыми санкциями в случае отказа от прекращения огня на Украине

Президент США Дональд Трамп призвал Украину и Россию достичь 30-дневного перемирия. Об этом он написал в своей соцсети Truth Social.

«Все это можно сделать очень быстро, и я буду доступен в любой момент, если понадобятся мои услуги», — подчеркнул Трамп.

Американский лидер считает, что «в идеале» нужно добиться прекращения огня на 30 дней, которое в будущем выльется в мирное соглашение. При этом Трамп пригрозил ввести санкции, если стороны конфликта не согласятся на перемирие.

Он заявил, что остается приверженным достижению прочного мира между Россией и Украиной. Заявление главы Белого дома прозвучало сразу же после телефонного разговора с президентом Владимиром Зеленским.

Ранее Трамп отметил значительные успехи в переговорном процессе, сообщало Ura.ru.

Трехдневное перемирие начало действовать с 00:00 с 7 на 8 мая до 00:00 часов с 10 на 11 мая. В Кремле предупредили киевский режим, что в случае его нарушения со стороны ВСУ будет дан адекватный ответ.