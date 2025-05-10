Украина заявила о готовности к прекращению огня

Глава МИД Сибига: Украина готова к прекращению огня минимум на 30 дней

Власти Украины готовы к прекращению огня как минимум на 30 дней. Об этом в своем аккаунте в соцсети X написал глава МИД Андрей Сибига.

«Украина и все союзники готовы к полному и безусловному прекращению огня на суше, в воздухе и в море на срок не менее 30 дней начиная с понедельника», — уточнил глава ведомства.

Так он прокомментировал итоги завершившейся в Киеве встречи участников «коалиции желающих».

Сибига рассказал о «плодотворном» разговоре по телефону украинского лидера Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа.

Дипломат не исключил, что режим прекращения огня может стать первым важным шагом к началу переговоров между Россией и Украиной.

В конце апреля президент России Владимир Путин объявил перемирие по случаю 80-летия Победы. Минобороны 10 мая заявило о более чем девяти тысячах случаев его нарушения со стороны украинских военнослужащих.