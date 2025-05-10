В офисе Трампа объяснили смысл 30-дневного прекращения огня

Прекращение огня на 30 дней даст старт процессу окончания боевых действий на Украине. Такое мнение в социальной сети X выразил спецпосланник президента США Дональда Трампа Кит Келлог.

«Всеобъемлющее воздушное, наземное, морское, инфраструктурное прекращение огня на 30 дней положит начало процессу окончания крупнейших и самых продолжительных боевых действий в Европе со времени Второй мировой войны», — написал он.

Официальный представитель МИД Мария Захарова ранее удивилась заявлению Келлога о том, что президент Владимир Путин якобы не согласился на установление 30-дневного перемирия с Украиной. Дипломат напомнила спецпосланнику, что Россия на самом деле никогда не была против прекращения огня на Украине, а киевский режим постоянно саботировал перемирие.

Ранее стало известно, что другой спецпредставитель Трампа, Стивен Уиткофф, подготовит для Путина список предложений по прекращению боев на Украине.