Уиткофф подготовит для Путина список предложений по прекращению боев на Украине

Уиткофф передаст Путину список из 22 инициатив по прекращению огня на Украине

Документ из 22 предложений по урегулированию на Украине передаст президенту России Владимиру Путину специальный представитель президента США Стивен Уиткофф. Об этом со ссылкой на источники сообщил телеканал NBC News .

Собеседники журналистов уточнили, что документ подготовили американские, европейские и украинские переговорщики. В предложения они включили 30-дневное прекращение огня и гарантии США, что Украина не станет членом НАТО.

По словам источников, переговорщики потребовали, чтобы подготовленные предложения президенту России передал специальный представитель Трампа Стивен Уиткофф.

Когда может пройти новая встреча Путина и представителя администрации президента США, собеседники не уточнили.

С заявлением о том, что Украина готова пойти на прекращение боевых действий на 30 дней с понедельника, 12 мая, выступил министр иностранных дел Андрей Сибига по итогам переговоров лидеров стран из «коалиции желающих», которая прошла в Киеве.

Оно прозвучало на фоне угроз президента Франции Эммануэля Макрона, который предупредил о новых санкциях против России в случае отказа от предложения по прекращению огня.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что страна никогда не выступала против предложения о перемирии на 30 дней, при условии если на этот срок страны Запада прекратят военную поддержку Украины. Он пояснил, что в противном случае командование ВСУ воспользуется передышкой для перегруппировки войск, продолжения мобилизации и ротации военных.