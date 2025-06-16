Прорыв на Сумщине, удар возмездия в Ровно, бои за Часов Яр. Что произошло в зоне СВО за неделю

Российские войска в зоне СВО продолжают выполнять поставленные задачи — освобождают населенные пункты, формируют буферную зону на территории Украины. ВС РФ уже заняли часть Сумской области и активно продвигаются в Днепропетровской. Подробнее о том, что произошло за неделю в зоне СВО — в материале 360.ru.

Граница под контролем Российские войска за неделю установили контроль над несколькими населенными пунктами в ДНР и Сумской области Украины. В Донецкой Народной Республике освободили Коптево, Комар, Петровское, Алексеевку, Ульяновку. По данным Минобороны России, освобожденный населенный пункт Комар имеет стратегическое значение, он служил логистическим узлом и долговременной оборонительной позицией для противника.

Фото: РИА «Новости»

«В ходе операции по освобождению населенного пункта уничтожены десятки единиц боевой техники противника, зачищено более 1100 строений», — отметили в оборонном ведомстве. Военный эксперт Андрей Марочко рассказал, что российские военные взяли под огневой контроль часть административной границы России протяженностью 1,3 километра недалеко от Редкодуба в ДНР и отодвинули противника к Глущенково в Харьковской области. В попытке стабилизировать обстановку, ВСУ направили дополнительные силы со стороны села Новый Мир.

Фото: РИА «Новости»

Расширили зону контроля в Харьковской области Украинские подразделения изо всех сил стараются удержаться в Часовом Яре, чтобы успеть подготовить Константиновку к подходу российских войск. ВСУ пытаются помешать ВС РФ создать еще одну точку выхода на Славянско-Краматорскую агломерацию. В Часовом Яре продолжаются тяжелые уличные бои. «Противник пока еще продолжает перебрасывать резервы, перебрасывать живую силу, чтобы правдами и неправдами, но удержаться еще и иметь возможность в какой-то степени подготовить больше или лучше Константиновку, потому что выход с разных позиций на Славянско-Краматорскую агломерацию для противника по понятным причинам является крайне болезненным», — сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

Фото: РИА «Новости»

В Харьковской области российские войска продвинулись вперед на пять километров у Фиголевки, вклинившись на 300 метров в оборону ВСУ. «В ходе активных боевых действий наши войска расширили зону контроля на северо-востоке и юго-западе от населенного пункта Фиголевка», — отметил Марочко. Участок трассы Красное Первое — Фиголевка почти весь перешел в серую зону. В воскресенье ВКС России нанесли удар сверхзвуковыми крылатыми ракетами Х-22 «Буря» по острову Змеиный в Черном море. Военкоры отметили, что целью удара могли стать самоподъемные буровые установки. Минобороны пока не прокомментировали сообщение.

Дроны, «Искандеры» и «Кинжалы»: удар по Ровно и Дзержинску Подразделения Донецкого управления ФСБ и Минобороны ликвидировали три украинских минометных расчета в окрестностях Дзержинска. По позициям противника отработали операторы беспилотников. Также российские дроноводы поразили автомобили, предназначавшиеся для ротации ВСУ. Штурмовики группировки «Восток» совершили дерзкий налет на огневые позиции ВСУ с использованием кроссовых мотоциклов. Бойцы зачистили вражеские блиндажи, забросав их минами и гранатами. В ночь на прошлый понедельник российские войска нанесли массированный удар оружием большой дальности по одному из аэродромов базирования самолетов тактической авиации ВСУ в районе Дубно Ровненской области.

Расчет ОТРК «Искандер» ударил по командному пункту 36-й бригады морской пехоты ВСУ в районе населенного пункта Святогоровка в ДНР. В ночь на воскресенье Россия нанесла комбинированный удар по территории Украины. В противника полетели «Герани», «Калибры» и «Кинжалы». «Искандеры» поразили командный пункт оперативно-тактической группы «Луганск» в районе населенного пункта Дружковка. Экипаж танка Т-72Б3М 44-го армейского корпуса группировки «Север» уничтожил опорный пункт ВСУ на Харьковском направлении осколочно-фугасным боеприпасом с расстояния пять километров.

Удар по Киеву На неделе Киев не раз подвергался ударам российских войск. В ночь на 10 июня под ударом «Гераней» оказался Борисполь и местный аэропорт, в резервуаре для хранения топлива начался пожар. По Белой Церкви и Вышгороду под утро работали «Искандеры-К», их целью была авиабаза. В Киеве ВС России поразили производственный цех завода «Артем», где выпускали ракеты класса «воздух-воздух». В Дарницком и Оболонском районе сгорели склады.

Фото: РИА «Новости»

Помимо «Гераней», ВС России использовали крылатые ракеты. Всего российская армия применила около 200 БПЛА. «ВС России нанесен групповой удар высокоточным оружием и ударными БПЛА по предприятиям авиационной, ракетной, бронетанковой и судостроительной промышленности Украины в Киеве», — сообщили в Минобороны России. Дроноводы также ударили по пунктам управления и местам дислокации ВСУ, сосредоточениям вооружения и военной техники, по инфраструктуре военных аэродромов, складам боеприпасов и горючего. Также в Киеве уничтожили здание бывшего визового центра Великобритании. В результате атаки ВС России украинскую столицу заволокло черным дымом, возникли перебои с электричеством.

Фото: РИА «Новости»

Атака на бункер Зеленского Ночной удар Вооруженных сил России в начале недели стер с лица земли киевский бункер президента Украины Владимира Зеленского. Одна-единственная ракета точно попала в точку в центре Киева, взрыв породил столб огня, видимый за километры, а дым окутал Шевченковский район. В бункер хлынули потоки воды, но пожар потушить не удалось. Как не удалось скрыть и масштабы катастрофы. Удар по бункеру стал кульминацией атаки, показав, что для России нет недосягаемых целей. По данным Telegram-канала Condottiero, в Киеве осталось не более пяти-семи бункеров, где укрываются украинские элиты. Их координаты известны российским военным, в том числе и данные об укрытии под Днепром, которое ранее считалось неприступным.

Фото: РИА «Новости»

Днепропетровская область: наступление Российские войска начали процесс денацификации Днепропетровской области Украины. Подразделения 90-й танковой дивизии вышли к западной границе ДНР и устремилась к Днепропетровской области. По данным Минобороны, бойцы группировки войск «Центр» протаранили на автомобиле колючую проволоку, а затем развернули российский триколор. Подразделения ВС РФ поразили три бригады Нацгвардии, две бригады с морскими пехотинцами, две десантно-штурмовые бригады ВСУ и бригады беспилотных систем. Также уничтожен склад боеприпасов.

Фото: РИА «Новости»

Российские дроноводы эффективно нарушают логистику украинских подразделений в регионе, где началась активная ротация частей ВСУ, подвоз, завоз новых войск. «Работаем по маршрутам движения противника в Днепропетровской области, нарушаем им логистику путем засад с FPV-дронов, путем минирования с них же и путем свободной охоты», — сообщил оператор FPV-дронов батальона «Хан» 51-й гвардейской армии ЮВО с позывным Тобол.