Российские войска установили огневой контроль на границе ДНР

Марочко: ВС России взяли под огневой контроль участок границы в ДНР

Российские военные взяли под огневой контроль часть административной границы России недалеко от Редкодуба в ДНР и отодвинули противника к Глущенково в Харьковской области. Об этом заявил военный эксперт Андрей Марочко в беседе с РИА «Новости» .

«В ходе освободительных действий и продвижения наших войск севернее Редкодуба в ДНР под огневой контроль взят участок границы России протяженностью 1,3 километра», — сказал он.

По словам Марочко, украинским военным пришлось оттянуть часть сил и средств к населенному пункту Глущенково Харьковской области. Чтобы стабилизировать обстановку, ВСУ направили дополнительные силы со стороны села Новый Мир.

Ранее Марочко заявил, что российские бойцы продвинулись на пять километров у Фиголевки Харьковской области, а также на 300 метров вклинились в оборону противника.

Эксперт отметил, что ВС России заняли две лесополосы и уничтожили три опорных пункта ВСУ. По его словам, благодаря продвижению ВС России участок трассы Красное Первое — Фиголевка почти полностью перешел в серую зону.