ВС России нарушили логистику ВСУ под Днепропетровском

Расчеты российских беспилотников эффективно нарушают логистику украинских подразделений в Днепропетровской области. Об этом РИА «Новости» сообщил оператор FPV-дронов батальона «Хан» 51-й гвардейской армии ЮВО с позывным «Тобол».

«Работаем по маршрутам движения противника в Днепропетровской области, нарушаем им логистику путем засад с FPV-дронов, путем минирования с них же и путем свободной охоты», — заявил он.

Как пояснил оператор, российские беспилотники каждый день летят в Днепропетровскую область — там началась ротация ВСУ, подвоз, завоз новых войск. Движение украинских военных очень интенсивное, поэтому у дронов всегда есть цели.

Ранее Минобороны сообщило, что российские военные ударили по палаточному лагерю 33 и 158 отдельных механизированных бригад ВСУ на полигоне в Днепропетровской области. Они использовали расчет комплекса «Искандер». Ведомство опубликовало кадры атаки. На них видно, что удар накрыл весь лагерь противника.