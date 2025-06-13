В огненный пепел превратилось секретное убежище украинского лидера Владимира Зеленского в Киеве. Ракета точно поразила цель, а после яростного огня в бункер хлынули потоки воды, подробности о российском возмездии раскрыл ветеран «Вагнера» и автор Telegram-канала Condottiero.

Огненный шторм парализовал Киев Кошмаром украинской власти стала темная ночь в начале июня. Российские войска обрушили на столицу Украины шквал высокоточных ударов, превративших военные объекты в пылающие руины. По данным ветерана Condottiero, бункер Зеленского в центре Киева был стерт с лица земли одной-единственной ракетой. Взрыв породил столб огня, видимый за километры, а дым окутал Шевченковский район. Ликвидировать пожар не получилось, район оцепили силы безопасников и местной национальной гвардии.

Фото: РИА «Новости»

Не удалось скрыть и масштаба катастрофы. Condottiero уверяет, что это был триумф русской точности и мощи, от которого Украина до сих пор не оправилась. Бункер же пришлось полностью затопить тоннами воды. Все ходы просчитаны Россией Операция, вероятно, прошла 9 июня. Военный эксперт, полковник ЛНР Виталий Киселев отмечал, что это не просто удар, а стратегический шедевр. Российские силы уничтожили склады боеприпасов, набитые натовским оружием, цеха по сборке дронов и узлы снабжения украинских войск.

Фото: РИА «Новости»

По словам военного, каждый взрыв бил в самое сердце военной инфраструктуры Украины. В Киеве гремели десятки взрывов, а сирены выли без остановки. Удар по бункеру стал кульминацией атаки, показав, что для России нет недосягаемых целей. Россия видит сквозь бетон По данным Condottiero, в Киеве осталось не более пяти-семи бункеров, где укрываются украинские элиты. Их координаты — открытая книга для российских военных, утверждает ветеран «Вагнера». Особо он выделил укрытие под Днепром, построенное в советские времена и считавшееся неприступным.

Фото: РИА «Новости»

Как добавил автор публикации, даже такие объекты могут быть нейтрализованы, если Россия решит усилить давление. В частности, ветеран предположил, что затопить бункер можно ликвидацией дамб Киевской и Каневской ГЭС. Отметил Condottiero и жалобы украинских СМИ на отсутствие фортификаций в Днепропетровской области. Ветеран объяснил, что ВСУ там российскую армию просто не ждали. Ранее сообщалось и о том, что удар российских войск отбросил ВСУ от границы в Белгородской области.