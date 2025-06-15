Военкоры сообщили о мощном ударе по Украине

Российские войска в ночь на 15 июня наносят комбинированный удар по Украине. Об этом написали в Telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны» .

«Комбинированный удар гиперзвуковых „Кинжалов“, „Калибров“ и „Гераней“ наносится по Украине. Воздушная тревога на всей территории страны», — сообщили военкоры.

Сирена воздушной опасности загудела в Киеве и на всей территории восточной Украине в 23:04 в ночь на 15 июня. Ночью тревога распространилась по всей стране.

Обострение конфликта на Ближнем Востоке сместило акцент внимания США с Украины, президенту Владимиру Зеленскому придется с этим смириться. Белый дом сможет передавать для ВСУ лишь небольшие объемы вооружений, сосредоточившись на поддержке ЦАХАЛ.

Владимир Путин 14 июня провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. Путин поздравил коллегу с днем рождения — Трампу 14 июня исполнилось 79 лет, а также с днем американского флага. Центральной темой стало обострение обстановки на Ближнем Востоке. Урегулирование кризиса на Украине стало второй темой переговоров двух лидеров, сообщили «Известия».