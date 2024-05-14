Визит Блинкена в Киев: зачем приехал, коррупция на Украине, военная помощь | 360°

Эксклюзив 14 мая 2024, 13:46 Пожурит и уедет. Блинкен наведался в Киев из-за пропавших денег США Политолог Гуреев: Блинкен приехал в Киев из-за растраты военной помощи Украине Kirill Chubotin/Keystone Press Agency / Global Look Press

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Госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл с необъявленным визитом в Киев, чтобы проконтролировать использование выделенных Украине денег. Однако это не решит проблемы коррупции. Как только американский чиновник уедет, украинский истеблишмент продолжит жить по собственным правилам, заявил 360.ru политолог Данила Гуреев.

Ревизия финансов

По его мнению, поездку в Киев организовали с двумя целями — официальной и настоящей. Политолог заявил, что они схожи. Блинкен встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским, чтобы обсудить, насколько рационально потратили выделенные Белым домом деньги. Именно так, по словам Гуреева, представят визит американской делегации широкой публике.

Он встретится с Зеленским и основными украинскими деятелями и мирно поговорит. Насколько это соответствует действительности, вопрос открытый. Но по факту основная причина визита — действительно проверка. Данила Гуреев политолог

Проверку, по словам политолога, проведут не на пустом месте. Гуреев напомнил, что США вновь выделили на помощь Украине большую сумму — 61 миллиард долларов.

«Большая часть этих денег осядет в США, в первую очередь в компаниях военно-промышленного комплекса. Но все равно часть денег выделят Украине. И вот эта часть пропадает куда-то волшебным образом. <…> Влезают украинские чиновники — коррупционная составляющая. Зачастую даже 100% выделенной помощи разворовываются», — объяснил он.

Фортификации в Харькове

Политолог напомнил, что в некоторых случаях коррупция вызывала катастрофу. Он привел в качестве примера возведение фортификационных сооружений в Харьковской области.

«За полгода строительства ничего не было построено, но деньги выделили. Здесь Блинкен, представляя интересы США, очень обеспокоен тем, насколько рационально будут тратиться выделенные Украине деньги», — сказал он.

Гуреев заявил о тяжелой ситуации в Харькове. По его словам, украинские власти слабо контролируют происходящее и опасаются, что все окончательно выйдет из-под контроля.

Итоги проверки

«Поэтому Блинкен приезжает. В первую очередь, чтобы отчитать своих подчиненных по вопросу того, почему деньги куда-то пропали и почему ничего не было сделано. Почему американские власти доверились и украинское руководство не оправдало доверие», — сказал он.

Однако ревизия не остановит растрату, уверен Гуреев. По его мнению, Блинкен отругает украинских чиновников и пригрозит прекращением помощи, но после его отъезда ничего не изменится.

РИА «Новости»

«Будем откровенны, что все эти разговоры по большей части действительно в пользу бедных. В том смысле, что поговорить-то поговорят, Блинкен действительно поругает, пожурит и уедет обратно. Украинские чиновники немного расстроятся, попереживают пару дней, а затем продолжат пилить американский бюджет, выделяемый на помощь Украине» — сказал он.

Американская делегация утром 14 мая прибыла в Киев на поезде. Блинкен встретился с Зеленским и заверил, что новую партию вооружений скоро доставят. По его мнению, это улучшит положение украинских военных в зоне СВО.