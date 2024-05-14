Блинкен приехал в Киев на фоне неудач ВСУ | 360°

Мир 14 мая 2024, 07:44 Блинкен приехал в Киев на фоне неудач ВСУ Reuters: глава Госдепа Блинкен в Киеве обсудит с Зеленским поддержку Украины Ukraine Presidency Office/Keystone Press Agency / Global Look Press

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Делегация США прибыла в Киев. Госсекретарь Энтони Блинкен обсудит с президентом Украины Владимиром Зеленским продолжение поддержки со стороны Запада на фоне тяжелой обстановки на поле боя, сообщило агентство Reuters.

Американцы рано утром 14 мая приехали в Киев на поезде. Необъявленный визит станет первым после выделения Украине пакета помощи на сумму 61 миллиард долларов. Источник издания заявил, что цель поездки — продемонстрировать солидарность США с Украиной.

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«[Блинкен надеется] послать сильный сигнал уверенности украинцам, которые, очевидно, переживают очень трудный момент», — сказал он.

Украина получит лишь малую часть нового пакета американской помощи, предупредил депутат Верховной рады Александр Дубинский. Он сказал, что правительству достанутся 7,8 миллиарда долларов для стабилизации бюджета. Основную часть суммы, по его словам, направят военно-промышленному комплексу США.