ВС России в ближайшее время освободят поселок Липцы под Харьковом | 360°

Важное 14 мая 2024, 11:51 ВС России в ближайшее время освободят поселок Липцы под Харьковом Ганчев: военные начали готовиться к взятию Липцов в Харьковской области РИА «Новости»

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Группировка ВС России «Север» уже подошла к окраинам поселка Липцы в Харьковской области и в ближайшее время планирует освободить этот населенный пункт. Об этом в эфире «Первого канала» заявил глава военно-гражданской администрации региона Виталий Ганчев.

По его словам, группировка продолжает оттеснять ВСУ на Харьковском направлении.

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«[Идет] наступление в районе поселка Терны, и теперь сейчас уже имеются основания считать, что поселок Липцы тоже в скором времени начнет освобождаться», — подчеркнул он.

Ранее Ганчев рассказал, что российские войска установили контроль над западной и северной частями Волчанска. Он отметил, что ВС России пока не освободили поселок Волчанские Хутора на восточной окраине.