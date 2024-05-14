Блинкен заверил Зеленского, что новое вооружение скоро прибудет | 360°

Спецоперация 14 мая 2024, 11:31 Блинкен заверил Зеленского, что новое вооружение скоро прибудет Блинкен: новый пакет вооружений прибывает на Украину и изменит ситуацию Chuck Kennedy/U.S State / Global Look Press

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Американский госсекретарь Энтони Блинкен заявил Владимиру Зеленскому, что вооружение из недавно одобренного США пакета помощи уже прибывает. Как сообщило агентство Reuters, политик рассчитывает, что оружие изменит ситуацию.

«Блинкен заявил Зеленскому, что новый пакет вооружений уже прибывает <…> „это изменит ситуацию“», — указали в публикации.

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Блинкен приехал в Киев на фоне неудач ВСУ. Это первый визит высокопоставленного американского чиновника с тех пор, как конгресс принял давно отложенный пакет военной помощи стране на сумму 61 ​​миллиард долларов. Госсекретарь надеется «послать сильный сигнал уверенности украинцам».

Советник по национальной безопасности США Джейк Салливан обещал ускорить «темпы поставок» оружия на Украину, чтобы помочь ей исправить невыгодное положение и «выбраться из ямы». Однако Харьковское наступление оставило ВСУ «мало хороших вариантов». Следующие несколько недель будут критическими для украинских войск, а командованию придется принять сложное решение.