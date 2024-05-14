Кремль указал на нервозность на Украине, в Европе и США из-за спецоперации | 360°

Важное 14 мая 2024, 12:32 Кремль указал на нервозность на Украине, в Европе и США из-за спецоперации Песков: Кремлю известно о визите Блинкена в Киев и нервозности в США из-за СВО РИА «Новости»

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Кремль в курсе о визите американского госсекретаря Энтони Блинкена в Киев, а также о нервозности в Европе и США из-за спецоперации. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге. Его процитировало РИА «Новости».

Он отметил, что насчет визита Блинкена в Киев пока комментировать нечего. Но Кремль знает о нервозности, которая царит среди союзников Украины из-за спецоперации.

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«Нам известно также о той нервозности, которую сейчас испытывают не только в самом Киеве, но и в европейских столицах, в Вашингтоне в связи с продолжающейся специальной военной операцией», — подчеркнул официальный представитель Кремля.

Блинкен прибыл в Киев 14 мая. Как сообщило агентство Reuters, его визит в украинскую столицу связан с неудачами ВСУ. Эта поездка американского чиновника стала первой с момента принятия конгрессом отложенного пакета военной помощи республике на 61 ​​миллиард долларов.