Офицер ВСУ обвинил власти в саботаже из-за отсутствия укреплений в Волчанске | 360°

Спецоперация 13 мая 2024, 09:14 Офицер ВСУ обвинил власти в саботаже из-за отсутствия укреплений в Волчанске «Страна.ua»: офицер ВСУ пожаловался на отсутствие укреплений под Харьковом Dmytro Smoliyenko/Keystone Press Agency / Global Look Press

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Украинский военнослужащий Денис Ярославский обвинил власти Харьковской области и командование Вооруженных сил Украины в коррупции и халатности. По его словам, в Волчанске полностью отсутствовала первая линия обороны, из-за чего российские войска свободно вошли в серую зону. Об этом сообщило издание «Страна.ua».

«Первой линии фортификаций и мин просто не было. Враг свободно вошел в серую зону, по всей линии кордона, которая в принципе не должна была быть серой. <…> Это или безумное воровство, или умышленный саботаж!» — заявил офицер.

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Ярославский заявил, что за два года на украинской границе могли возвести бетонные укрепления, но не создали даже минных полей. По его словам, военных вынуждали подписывать акты о сдаче фортификаций, которые на самом деле построили не более чем на 30%.

Боец заявил о тяжелой ситуации в районе Волчанска, который находится в 70 километрах от Харькова. По его словам, город окружили, начались уличные бои. Ярославский сообщил, что российские войска мобилизовали резервы.

Первый замглавы администрации Роман Семенуха отверг обвинения военнослужащего. По его словам, власти отвечали лишь за одну из полос обороны и потратили на ее строительство сотни миллионов гривен.

В Харьковской области возникнут два «котла», предупредил украинский депутат Евгений Шевченко. По его прогнозу, российские войска зайдут со стороны Белгородской области и Донецка.