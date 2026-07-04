Освобождение Константиновки и провокации Зеленского. Главные заявления Путина на совещании с военными

При посещении вспомогательного пункта управления Объединенной группировки войск президент России Владимир Путин провел совещание с руководством Генерального штаба Вооруженных сил и командующими группировками войск. Он заслушал доклады о ситуации на разных направлениях и высказался о ситуации в зоне СВО. Главные заявления Верховного главнокомандующего — в материале 360.ru.

Ситуация в зоне СВО «Вооруженные силы России продолжают уверенно удерживать стратегическую инициативу в зоне специальной военной операции», — сказал президент. С начала 2026 года под контроль России перешли 133 населенных пункта и более трех тысяч квадратных километров в Донбассе и Новороссии. Завершилось освобождение ЛНР и продолжаются бои на территории ДНР, Запорожской и Херсонской областей.

Фото: Пресс-служба Кремля

Президент заслушал доклады начальника Генштаба Валерия Герасимова и командующих группировок войск. Они сообщили о продвижении войск: самые высокие темпы продвижения показали группировки «Север» и «Восток»;

ВС России вышли на юго-восточные окраины Алексеево-Дружковки;

подразделения «Севера» находятся в 10 километрах от северных окраин Сум;

«Юг» на Краматорско-Дружковском направлении наступает в сторону Дружковки;

штурмовики ведут бои на южных окраинах Алексеево-Дружковки;

«Центр» вошел в Доброполье и Анновку;

передовые группы находятся в девяти километрах от южных окраин Запорожья;

от Северска подразделения продвинулись на 22 километра и бьются в восьми километрах от Славянска;

к северу от Красноармейска линия фронта отодвинута на 8,5 километра;

завершается освобождение Красного Лимана;

с 10 мая ВСУ на Купянском направлении потеряли около 2,5 тысячи военнослужащих. Путин поручил наградить особо отличившихся военнослужащих, а наиболее успешных командиров направить на повышение квалификации. Он призвал командующих группировками действовать ритмично, рационально, последовательно, преодолевая трудности. Освобождение Константиновки Военнослужащие заняли Константиновку. Путин заявил, что этот город имеет стратегическое значение.

Взятие Константиновки войсками «Южной» группировки открывает прямую дорогу для дальнейшего продвижения к Краматорску и Славянску. Владимир Путин Президент России

Она является ключевым транспортным и крупным индустриальным центром Донбасса. В Константиновке находятся 20,5 тысячи домов, что сопоставимо с таким областным центром, как Сумы на 30 с лишним тысяч. Путин поручил уделить особое внимание эвакуации оставшихся в городе мирных жителей. После заявления Путина Минобороны показало видео с флагами России во всех районах Константиновки. Буферная зона Группировка «Север» сосредоточилась на расширении зоны безопасности. Она создается в приграничных районах Харьковской, Сумской и Днепропетровской областей.

Фото: РИА «Новости»

«Это также является важной частью решения общих задач. Соединения воинской части группировки войск „Север“ с ней успешно справляются и продолжают отодвигать формирования противника от российской границы», — сказал президент. Путин предупредил, что чем больше ударов по гражданским нанесут ВСУ, тем более широкую зону безопасности придется создать военнослужащим, к тому же это исконно русские земли. Массированные удары по Украине Герасимов отчитался президенту об очередном массированном ударе по объектам военно-промышленного комплекса в Киеве в ночь на 2 июля. Поражены ключевые предприятия авиационной и радиоэлектронной промышленности Украины.

В результате нанесенных ударов значительно снижена возможность украинской промышленности по производству дальнобойного оружия, в том числе крылатых и баллистических ракет. Валерий Герасимов Начальник Генштаба ВС России

Путин поручил продолжить наносить удары возмездия по инфраструктуре военно-промышленного комплекса киевского режима. Мнимые миротворцы Запада Киевский режим и представители Европы, прикрывающиеся миротворчеством, преследуют корыстные цели, заявил президент. Они настроены на продолжение вооруженного конфликта.

Фото: РИА «Новости»

«Бравурные заявления главаря киевского режима об успехах, которых на самом деле, мы знаем, нет, в принципе нам на руку. Поскольку эти лицедеи — а ничего другого они по-настоящему делать не умеют, их другому не учили — своими действиями и заявлениями дезорганизуют и себя самих, и своих спонсоров», — заявил президент.

Он предупредил о возможных диверсиях со стороны Украины, цель которых подкрепить легенду о якобы имеющихся у ВСУ достижениях на поле боя. Путин призвал военных быть готовыми к вылазкам противника.