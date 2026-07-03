Вся территория Луганской Народной Республики перешла под контроль российских войск. Президент России заявил об этом на совещании при посещении одного из вспомогательных пунктов Объединенной группировки войск.

«Сам президент говорил о том, что за истекший период удалось полностью завершить освобождение Луганской Народной Республики и добиться существенного продвижения на территории Донецкой Народной Республики», — сказал журналистам пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Он сообщил также о полном освобождении Константиновки, пятого по величине города ДНР. По словам Пескова, украинское руководство считало его неприступным укрепрайоном Вооруженных сил Украины.