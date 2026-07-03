Путин объявил о полном освобождении ЛНР

Фото: РИА «Новости»

Вся территория Луганской Народной Республики перешла под контроль российских войск. Президент России заявил об этом на совещании при посещении одного из вспомогательных пунктов Объединенной группировки войск.

«Сам президент говорил о том, что за истекший период удалось полностью завершить освобождение Луганской Народной Республики и добиться существенного продвижения на территории Донецкой Народной Республики», — сказал журналистам пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Он сообщил также о полном освобождении Константиновки, пятого по величине города ДНР. По словам Пескова, украинское руководство считало его неприступным укрепрайоном Вооруженных сил Украины.

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