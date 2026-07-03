Путин объяснил значение взятия Константиновки в ДНР

Взятие Константиновки в ДНР играет важную роль в достижении целей СВО. Об этом президент России Владимир Путин сообщил на совещании с руководством Генштаба на вспомогательном пункте управления Объединенной группировки войск.

«Хочу отметить, что взятие Константиновки — это только первый, но очень важный этап в уничтожении формирований ВСУ. <…> Взятие Константиновки войсками „Южной“ группировки открывает прямую дорогу для дальнейшего продвижения к Краматорску и Славянску», — сказал он.

Освобождение этого города, по словам Путина, имеет стратегически важное значение. Он является ключевым транспортным и крупным индустриальным центром Донбасса.

Путин поблагодарил военнослужащих третьей общевойсковой армии Южного военного округа под командованием генерала Игоря Кузьменкова. Он отметил, что бойцы действовали уверенно при освобождении Константиновки.

Ранее Минобороны показало кадры освободительной операции. Константиновка является пятым по величине городом ДНР.