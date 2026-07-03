Герасимов доложил Путину об ударах по 55 объектам на Украине

Российские войска в течение июня поразили 55 военных объектов и предприятий оборонно-промышленного комплекса Украины. Об этом президенту России Владимиру Путину доложил начальник Генерального штаба Вооруженных сил Валерий Герасимов.

Он подчеркнул, что в зону поражения попали предприятия по производству ракет «Фламинго» и беспилотников, а также 10 аэродромов украинских войск.

«Кроме того, по плану Генерального штаба продолжается нанесение массированных и групповых ударов по объектам военно-промышленного комплекса Украины и энергетической инфраструктуре, обеспечивающей их функционирование», — заявил Герасимов.

Минобороны России объявило, что с 27 по 3 июля российские военные нанесли один массированный и пять групповых ударов по военным заводам, а также военно-логистическим центрам и объектам топливно-энергетического сектора Украины.

В ведомстве заявили, что также в зону поражения попали военные аэродромы склады боеприпасов и места хранения морских беспилотников.