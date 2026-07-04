Минобороны показало видео с флагами России во всех районах Константиновки

Минобороны России показало видео из освобожденных районов Константиновки в Донецкой Народной Республике. Кадры опубликовала пресс-служба оборонного ведомства в телеграм-канале .

На 10 записях продемонстрировали городские кварталы каждого из районов города, где еще недавно располагались позиции украинских подразделений. Российские военнослужащие осматривают улицы, проверяют здания и продолжают закрепляться на занятых рубежах. В руках у героев видео — российские триколоры, знамя Победы, флаги республик и отдельных подразделений.

Константиновка была одним из важных укрепленных районов ВСУ на этом участке фронта. Ее освобождение открыло российским войскам дополнительные возможности для дальнейшего продвижения.