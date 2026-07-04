Бравурные высказывания главы киевского режима Владимира Зеленского о военных успехах ВСУ идут на руку России. Об этом заявил президент Владимир Путин на совещании с военным командованием Объединенной группировки войск.

По словам главы государства, украинский лидер активно продвигает достижения украинской армии, которых в действительности не было. При этом подобная риторика работает против самого Киева.

«Поскольку эти лицедеи — а ничего другого они по-настоящему делать не умеют, их другому не учили — своими действиями и заявлениями дезорганизуют и себя самих, и своих спонсоров», — сказал Путин.

Он подчеркнул, что попытки представить ситуацию на фронте как успешную для ВСУ не меняют реального положения дел.

Ранее президент назвал переход Константиновки под контроль российских войск важным этапом спецоперации. Он отметил, что город занимает значимое место в транспортной системе Донбасса и является одним из его промышленных центров.