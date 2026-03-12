Оплеуха неугодному Трампу. Что спровоцировало Зеленского на удар по Брянску

Ракетный удар по Брянску совпал с бомбардировками в Персидском заливе и заявлениями Белого дома о скором урегулировании конфликта на Украине. Кому выгодна атака, кроме киевского режима, и какова ее стратегическая цель, выяснил 360.ru.

Британский след в ракетном ударе по Брянску МИД России, как и пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, заявил, что атака на Брянск не состоялась бы без прямого участия иностранных специалистов, прежде всего из Великобритании. Именно британские крылатые ракеты воздушного базирования Storm Shadow использовались Вооруженными силами Украины. «Применение британских систем вооружений происходит на фоне активизации политико-дипломатических усилий в трехстороннем формате Россия-США-Украина по урегулированию украинского кризиса», — заявила пресс-служба дипведомства.

Фото: РИА «Новости»

Цель Запада, по мнению МИД России, в том, чтобы посредством масштабной провокации сорвать мирный процесс и добиться эскалации боевых действий. Неслучайно атака на Брянск совпала с сигналами из Вашингтона о переломном моменте в переговорах и перспективе заключить мирное соглашение. Россия как посредник в Персидском заливе Сыграло и то, что Россия выступила влиятельным посредником при разрешении конфликта США и Израиля с Ираном, заявил 360.ru политолог, специалист по межнациональным конфликтам, военный эксперт Евгений Михайлов. В Кремле раздаются звонки и от лидеров арабского мира, и от американского президента Дональда Трампа, что не могло не взволновать западный мир. «Никто уже не скажет, что Россия какой-то там изгой. <…> Выступая посредником для решения вопросов, в том числе на Ближнем Востоке, она, на мой взгляд, естественно может выказывать свои условия для ускорения переговорного процесса на Украине», — отметил эксперт.

Украинский запас Storm Shadow не очень большой, но для такой провокации, как 10 марта, нашлись ракеты. По мнению Михайлова, Зеленский при поддержке спонсоров пошел на этот шаг, чтобы показать Путину и Трампу — они могут обсуждать и договариваться о чем угодно, но он «человек британский». «То есть через него дали оплеуху усилиям Трампа на Украине», — сказал политолог. Цель киевской провокации в Брянске Михайлов заявил, что практическая цель заключалась в том, чтобы перевести внимание Трампа с Ирана обратно на Украину, вынудить поддержать финансирование киевского режима как для обороны, так и для наступления. Для этого нужно спровоцировать Россию.

«Может быть, именно этого и хотят западные партнеры Киева. Для того, чтобы мы, как сегодня очень многие ведущие журналисты кричали, „уничтожили всю Банковую вместе с депутатами и так далее“. И тогда уже в принципе разговора о мирном урегулировании не будет», — сказал он.

Фото: Pool/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Собеседник 360.ru выразил уверенность, что Россия помимо того, что учтет для будущего наказания всех причастных к трагедии в Брянске, все же даст жесткий ответ. Какой именно, он не уточнил. Ответный удар сильнее «Орешника» К убедительному ответу призвал российский военкор Александр Коц. Он напомнил в телеграм-канале, что настолько же массовый удар Storm Shadow нанесли лишь однажды — в ноябре 2024 года по Курской области, целясь по одному из командных пунктов группировки войск «Север». Тогда прилетели 12 ракет. "После этого мы ударили «Орешником» по «Южмашу» в Днепропетровске, и сходящие с небес молнии возмездия показались достаточными для сатисфакции", - подчеркнул военкор.

Порог эскалации, по мнению Коца, растет стремительно, поэтому то, что вызывало оторопь вчера, игнорируется сегодня. К тому же украинское руководство применило информационное воздействие — показало нанесение ударов, реакцию местных жителей и кадры «до/после». По этой причине военкор призвал не мелочиться, возмездие не должно оставить ни сомнений, ни разночтений по обе стороны.