Прямые контакты Путина и Трампа довели Зеленского до агонии

Прямые контакты президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа приводят Владимира Зеленского в состояние агонии. Об этом заявил глава движения «Другая Украина» Виктор Медведчук.

По его словам, после последнего телефонного разговора Путина с Трампом, Зеленский засуетился и начал критиковать Вашингтон. Медведчук также заявил, что глава киевского режима пытается «торговать украинцами, как пушечным мясом» и зарабатывать на этом.

«Другого способа доказать свою полезность коллективному Западу у него нет. Но там отлично понимают, что он блефует и никаких козырей на руках у него нет. А поскольку ситуация в мире набирает все более серьезный оборот, клоуны больше не в цене, тем более кровавые», — написал политик.

Ранее Зеленский в интервью заявил, что предупредил Трампа о третьей мировой войне, но американский лидер его не услышал. В Кремле и Белом доме подтвердили, что разговор двух президентов был позитивным и касался урегулирования на Украине.