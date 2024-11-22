Россия нанесла по Украине удар гиперзвуковой ракетой «Орешник». Это стало ответом на разрешение США бить вглубь России ракетами ATACMS и британскими Storm Shadow. За ними могут последовать ракеты Tomahawk. Таким образом, скоро обе страны могут оказаться под взаимным ракетным обстрелом. Но у нас — своя земля с тысячелетней историей, а у украинцев — 30-летнее государство, которое наполовину стоит на чужих землях и воюет чужим оружием.

Очень человечные Наконец россияне услышали то, что давно хотели услышать: мы готовы применить ракеты, которых больше ни у кого нет. Очевидно, что огромная часть патриотически настроенного гражданского общества в России давно была недовольна отсутствием сокрушающих ответных мер Москвы после атаки Украины на Курскую, Брянскую, Белгородскую области. Таких людей принято называть турбопатриотами. Видимо, я отношусь к их числу. Мне непонятно: ведь если наша страна наделала ракет, чтобы никогда больше не воевать людьми и не терять в войнах десятки миллионов жизней, почему мы такие деликатные? Быть гражданином страны, по которой можно бить ракетами безнаказанно, — очень горькая участь. А если у этой страны самый большой ракетный арсенал, то здесь уже повод для возмущения. Еще я не понимаю, почему мы в ответ на убийства мирных жителей и разрушение гражданской инфраструктуры только угрожаем ответными мерами, при этом подчеркиваем всегда, что гражданские лица не пострадают. Почему мы в ответ на каждый акт агрессии не можем объявлять населению крупных городов Украины, что по таким-то их объектам будут нанесены ракетные удары? Мы предупредили — пусть спасаются. Если у них вопросы по поводу сохранности оставляемого имущества, следует обращаться к своему руководству.

Почти три года твердим о гуманности. Всячески предупреждаем, что мирные граждане не пострадают. «Мы не такие». Это хорошо, конечно, что мы не такие. А какие? Я думаю, Россия оказалась заложницей собственноустно продекларированного гуманизма по отношению к противнику. В наш ответ перестали верить. Может, подумали, что мы так бескорыстно любим чужих граждан, что будем до последнего позволять убивать своих. Поставки немецких танков, поставки американских ракет, вторжение в Курскую область. Чего им было бояться, если они знают, что мы не такие? Ну вот, хоть первая угроза неудобств всему населению. Особенно резидентам правительственного квартала Киева. Говорят, даже депутатам посоветовали не появляться на работе и увезти свои семьи. Это уже дело.

Чужая земля Понимаете, есть только один способ добиться капитуляции страны, которая воюет на чужие деньги, чужим оружием, даже в купленной чужими людьми форме, — надо, чтобы население потребовало от власти прекратить военный конфликт. Украина сдастся, когда ее народу надоест и он потребует закончить бойню любой ценой. Не надо при этом проводить аналогии с Россией. Государственности нашей страны больше 1000 лет, мы воюем за земли, которые всегда были русскими и на которых живут русские. Если по нам начнут бить ракетами, мы не разбежимся и не ринемся к Кремлю требовать сдаться, впустить интервенцию и внешнее управление.

У нас есть самосознание древней нации, живущей на своей земле. Государственности Украины немногим больше 30 лет, она строится большей частью на чужих землях. Это не просто земля, которую украинцы не привыкли считать своей — они знают, что на ней всегда жили другие народы: русские, молдаване, румыны, венгры. И видят эти самые народы.

Почему у нас людей не загоняли в армию, а на Украине их ловят даже сетями? А потому что жители Украины преимущественно не понимают, за что им умирать. Когда они поймут, что умереть может любой, примут решение быстро. Показали им действие гиперзвуковой ракеты. Хорошо. Неплохо, если бы украинцы знали, что прилететь она может куда угодно.

Фото: Li Dongxu/XinHua / Global Look Press

Обещают их предупреждать, давать время покинуть дома. Раз вышли из дома парой улиц в Киеве, два. На третий раз вспомнят, кто такая Екатерина II, почему люди в их стране говорят на русском и где кончаются «украинские» земли. Государства не дробятся до бесконечности и не перекраивают границы только потому, что за новое государство без истории и без морального аргумента люди воевать не хотят. Земли принадлежат тем, кто готов за них умирать. Вот вся правда. Другой правды нет. Украинцы не готовы. Помогите им сделать выбор, дайте им понять, что умереть придется, если это противостояние будет затягиваться.

Фото: Dominika Zarzycka/Keystone Press Agency / Global Look Press

В государствах с продолжительной историей люди готовы умирать за свою страну. И в своей стране. Уже неважно, кто начал, кто каких придерживался взглядов. Если по нам будут стрелять, мы станем разбираться, кто виноват, что довел до этого, можно было избежать или нельзя? Не будем! Сначала — страна, потом только — разбираться. Это фундаментальное отличие старых государств от новых. В России сейчас остались люди самых разных взглядов, включая тех, кто успел отсидеть за попытки вооруженного восстания или за нападение на представителей власти. Путинисты, антипутинисты, коммунисты, левые, правые… И бывшие антифашисты, и отсидевшие фашисты. И либералы даже. Осталось много либералов, которые никуда не поехали. Нашей стране больше тысячи лет. Это важнее.

На Украине не так. Нет того, что объединит и сплотит перед ракетным ударом. Там для половины населения теперь даже сигнал ракетной опасности на родном для них языке передавать запрещено.

Это вообще кто? А какой есть аргумент у иностранцев? Мне кажется очевидным, что не украинцы наловчились засылать ATACMS и Storm Shadow. Пишут, что Украина намерена запросить США возможность бить по России ракетами Tomahawk, у которых дальность около 2000 километров. А кто? Я помню фразу «гибридная война» — это когда с нами воевали хитрыми методами. Ее сменил режим войны «прокси»: когда они с нами воюют руками других народов. Сейчас новый этап: они не только прикидываются другими народами, а уже открыто раздают им указы и распоряжения о нанесении ударов. Читаем новость: США одобрили Лондону нанесение ударов вглубь России британскими ракетами.

Фото: Attila Husejnow/Keystone Press Agency / Global Look Press

Во-первых, где тут украинцы в этой фразе вообще? Во-вторых, это уже не прокси-война, это война. Обычная. И здесь важно, что мы прекрасно понимаем, кто по нам будет бить. Мы будем, такие разные, еще недавно ругавшиеся, разоблачавшие друг друга, ссорившиеся на работе, скандалившие с соседями по лестничной клетке — мы все будем в своей стране с огромной историей стараться ее сохранить. А те люди, которые будут по нам эти ракеты запускать? Не украинцы, а какие-нибудь американцы, британцы, французы? Им какой интерес? А рабочие заводов, на которых эти ракеты делают? Заводов в Англии, Франции? Они для нас законная цель.

Фото: Владимир Зеленский на заводе в США. Commonwealth Media Services/Penn / Global Look Press

И я лично не очень пойму, если по нам продолжат стрелять, а мы будем позволять им эти ракеты делать, подвозить украинцам, заправлять в пусковые установки, наводить на нас. Вон, американцы пишут, что мы даже бронеавтомобиль Зеленского с беспилотника постоянно «пасем». А заводы, где будут делать Storm Shadow, мы не видим?

Надо, чтобы и работники этих заводов понимали: пришло время совсем других войн. Чтобы верили — ракета может прилететь в ответ в любой момент. Когда они доедают в подсобке свой обед. Начищают перед уходом со смены ботинки. Смотрят за ланчем новости, в которых им как раз говорят, что надо для России еще больше сделать ракет, чтобы завалить ее ракетами.

И чтобы те, кто у себя разместил американское ядерное оружие, тоже поняли: они и их земли нужны американцам, чтобы умереть первыми, раньше американцев. Такая честь: стать целью для российских ракет. Зачем это европейцам? Когда они поймут, что стали мишенью из-за чужого спора за чужие земли, наверняка потребуют остановить накачивание Украины оружием.

Фото: Presidential Office of Ukraine/ThePresidentialOfficeUkraine / Global Look Press

Чуть поменьше бы гуманизма. России иногда и себя надо любить. Жалеть. И помнить: такие ракеты есть у нас, а не у них. Тысячелетняя история тоже есть у нас, а не у украинцев. На землях, за которые идет война, живут русские. Города там построены русскими. Война — очень старый политический инструмент. В нем есть свои правила, свои законы развития. Война порой бывает единственным способом выяснить отношения. Например, когда идет спор за землю. За землю всегда воюет только тот, кто считает ее своей. Вот и проверим. Угрозы взаимных ракетных обстрелов все обострят до предела. Сразу станет понятно, кто готов стоять за свою землю, кто с нее убежит, а кто пойдет валить свою власть с требованием выпустить уже чужие земли из рук и дать несчастном народу доживать на том, что ему принадлежит.