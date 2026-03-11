Украинские неонацисты ударили британскими крылатыми ракетами Storm Shadow по центру Брянска 10 марта, повредив жилые дома, дороги и машины. Видео с последствиями обстрела ВСУ опубликовали «Известия» .

На кадрах видно, что повреждения также получили магазин «Магнит» и ГАУЗ «Областная стоматологическая поликлиника». В некоторых жилых домах были выбиты окна и посечены фасады, разбиты лобовые стекла у припаркованных автомобилей.

Сотрудники экстренных служб продолжают работать на местах ударов.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил о шести погибших и 37 пострадавших мирных жителях. Президент Украины Владимир Зеленский публично признал, что боевики ВСУ атаковали Брянск, но назвал целью удара завод микроэлектроники «Кремний Эл».

Официальный представитель МИД России Мария Захарова обратилась к руководству ООН с вопросом, неужели они снова отмолчатся и никак не отреагируют на убийство боевиками ВСУ гражданского населения.