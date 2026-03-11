ВСУ выпустили по Брянску 7 ракет Storm Shadow
При атаке на Брянск 10 марта ВСУ выпустили по городу семь ракет Storm Shadow. Об этом заявил губернатор Брянской области Александр Богомаз.
Глава региона охарактеризовал удар украинских националистов как бесчеловечный акт террора.
«Шесть человек погибли, 42 пострадали. 29 человек госпитализированы, среди них несовершеннолетний, его состояние стабильное», — добавил Богомаз.
Он добавил, что из Москвы в Брянск приехали восемь реанимационных бригад. Пациентов в тяжелом и крайне тяжелом состоянии решили транспортировать в специализированные федеральные медицинские центры.
Еще 20 пострадавших, обратил внимание губернатор, находятся в лечебных учреждениях города, их состояние стабильное. Амбулаторное лечение назначили 13 получившим различные травмы. О состоянии раненых можно узнать, позвонив на горячую линию.
По итогам заседания оперативного штаба Богомаз объявил 11 марта днем траура по погибшим. На всей территории региона приспустят флаги. Областное правительство вместе с региональными органами исполнительной власти окажет всю необходимую помощь семьям погибших и пострадавшим.