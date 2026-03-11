ВСУ выпустили по Брянску 7 ракет Storm Shadow

При атаке на Брянск 10 марта ВСУ выпустили по городу семь ракет Storm Shadow. Об этом заявил губернатор Брянской области Александр Богомаз .

Глава региона охарактеризовал удар украинских националистов как бесчеловечный акт террора.

«Шесть человек погибли, 42 пострадали. 29 человек госпитализированы, среди них несовершеннолетний, его состояние стабильное», — добавил Богомаз.

Он добавил, что из Москвы в Брянск приехали восемь реанимационных бригад. Пациентов в тяжелом и крайне тяжелом состоянии решили транспортировать в специализированные федеральные медицинские центры.

Еще 20 пострадавших, обратил внимание губернатор, находятся в лечебных учреждениях города, их состояние стабильное. Амбулаторное лечение назначили 13 получившим различные травмы. О состоянии раненых можно узнать, позвонив на горячую линию.

По итогам заседания оперативного штаба Богомаз объявил 11 марта днем траура по погибшим. На всей территории региона приспустят флаги. Областное правительство вместе с региональными органами исполнительной власти окажет всю необходимую помощь семьям погибших и пострадавшим.