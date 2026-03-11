Путин провел телефонный разговор с лидером ОАЭ Мухаммедом Аль Нахайяном

Российский президент Владимир Путин созвонился с коллегой из ОАЭ Мухаммедом Аль Нахайяном. Лидеры обсудили кризис вокруг Ирана, сообщила пресс-служба Кремля.

«Лидеры продолжили обмен мнениями по опасно деградирующей ситуации в ближневосточном регионе, которая оборачивается тяжелыми последствиями для Ирана, а также для арабских стран», — заявили в пресс-службе.

Путин подчеркнул необходимость прекращения эскалации конфликта и его урегулирования исключительно мирным путем, за столом переговоров.

Также поводом для звонка стал юбилей эмиратского лидера, которому исполнилось 65 лет. Российский президент поздравил его с днем рождения, пожелав крепкого здоровья, благополучия и дальнейших успехов. Во время беседы Путин выразил признательность президенту ОАЭ за помощь и поддержку, которую оказывают российским гражданам, находящимся в Эмиратах.

Ранее американский телеканал CNBC заявил, что главным победителем в конфликте США, Израиля и Ирана стала Россия. По словам журналистов, она может получить выгоду из сложившейся ситуации.