Пугалка для давления. Что известно о «разрешении» Украине бить вглубь России

Зарубежные СМИ поспешили сообщить, что американцы и следом европейцы разрешили Украине бить западным оружием вглубь России. При этом сами «виновники торжества» предпочли отмолчаться. Не исключено, что информацию слил кто-то из военных, отказывающийся брать на себя ответственность за третью мировую войну. 360.ru собрал все, что известно на данный момент.

Разрешение на удары вглубь России С вечера 17 ноября весь мир обсуждает, что президент США Джо Байден в пятницу разрешил ВСУ наносить удары вглубь территории России американскими дальнобойными ракетами. Сотрудники The New York Times объяснили это опасением масштабного наступления россиян на Харьковском направлении, а также якобы присутствием северокорейских военных в Курской области. «ВСУ могли бы использовать ракеты ATACMS для нанесения ударов по скоплениям российских и северокорейских войск, пунктам военного обеспечения, логистическим узлам, складам боеприпасов и линиям снабжения в глубине России. Это могло бы помочь украинцам снизить эффективность российско-северокорейского контрнаступления», — написали журналисты. Они не привели ни одного официального документа или свежего заявления американских властей о том, что Белый дом дал зеленый свет украинским военным.

Затем стало известно, что власти Франции и Великобритании дали Киеву аналогичное разрешение. Украинский президент Владимир Зеленский прямо не подтвердил, что получил добро от партнеров. «Такие вещи не анонсируют», — подчеркнул он и пообещал, что «ракеты сами за себя скажут».

Как отреагировали в США Ни одного официального подтверждения того, что ВСУ действительно будут бить дальнобойными ракетами по «исторической» территории России, не последовало. Байден, который сейчас находится на саммите в Бразилии, отказался комментировать этот вопрос. Отмолчался и представитель Пентагона. Лишь кабмин ФРГ заявил, что Штаты сообщали властям Германии о решении санкционировать удары. Будущий член администрации Трампа Илон Маск в соцсети Х (бывший Twitter) напомнил «ястребам войн», что на применение дальнобойных ракет Москва ответит зеркально. Он также согласился с утверждением, что «либералы любят войну, которая способствует увеличению большого правительства».

Фото: Presidential Office of Ukraine/ThePresidentialOfficeUkraine / Global Look Press

Сын избранного президента США Дональда Трампа довольно жестко высказался о лидерах стран, которые разрешили Украине наносить удары по территории России дальнобойными ракетами.

Военно-промышленный комплекс, похоже, хочет быть уверенным, что начнется третья мировая война, прежде чем у моего отца появится шанс заключить мир и спасти жизни. Надо заморозить эти триллионы долларов. Жизни людей никого не волнуют. Имбецилы! Дональд Трамп — младший

Конгрессвумен Марджори Тейлор Грин согласилась, что, покидая свой пост, Байден пытается развязать мировую войну. Хотя результаты последних выборов президента США показали, что американцы против таких решений и не хотят финансировать военные конфликты за океаном. Пора решать собственные проблемы.

Фото: Марджори Тейлор Грин. Annabelle Gordon / Global Look Press

Как отреагировали в Европе Официально европейцы тоже не подтверждали, что позволили Украине применять свои дальнобойные ракеты для атаки вглубь России. Мало того, в понедельник, 18 ноября, французская пресса удалила распространенную накануне информацию о том, что Лондон и Париж дали такое разрешение. «Это вариант, который мы бы рассмотрели, если бы он позволил нанести удар по цели, откуда Россия в настоящее время осуществляет агрессию на украинской территории», — сказал глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро.

Фото: Sebastien Toubon / Global Look Press

Прибалты ожидаемо возмутились. Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что разрешить ВСУ применять дальнобойное оружие для ударов по России должны не отдельные страны, а блок НАТО. Кстати, совсем недавно он же обвинял украинцев в неблагодарности за оказанную помощь. Президент Литвы Гитанас Науседа в соцсетях назвал решение по дальнобойным ударам «решающим моментом» в борьбе Украины против России и подчеркнул, что «мир не может быть достигнут через слабость», а станет «наградой сильных».

Фото: Президенты Литвы и Украины Гитанас Науседа и Владимир Зеленский, Киев. Hennadii Minchenko / Global Look Press

Что говорят в России Российский президент Владимир Путин еще в сентябре отмечал, что разрешение на удары вглубь российской территории будет означать прямое вовлечение стран НАТО в украинский конфликт. Ведь полетные задания в западные дальнобойные ракетные системы могут вносить только военнослужащие государств, входящих в Североатлантический альянс. Позже, 27 октября, Путин рассказал, что Минобороны России изучает варианты возможных ответов на тот случай, если Украина начнет применять западное дальнобойное оружие для ударов вглубь территории страны. То, что ответ будет быстрым и как минимум зеркальным, можно не сомневаться.

Фото: Mikhael Klimentyev/Kremlin Pool / Global Look Press

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров подчеркнул, что разрешение на удары западными ракетами по России станет беспрецедентным шагом «уходящего старца, который ни за что уже не будет отвечать через два месяца». Представитель Кремля Дмитрий Песков напомнил, что пока данные о «разрешении ударов» существуют только в западных СМИ. Если подобное решение будет принято и доведено до властей Украины, это будет означать новый виток напряженности. Нет сомнения, что ситуацию нагнетает уходящая администрация США.

Как разрешение бить вглубь России повлияет на ход СВО Если администрация Байдена действительно приняла столь резонансное решение, то таким образом она решила напоследок подложить свинью будущей команде Трампа, рассказал 360.ru политолог-американист Малек Дудаков. Оправдывать этот шаг традиционно будут тем, что «все другие возможности уже не работают, а как-то остановить наступление России нужно».

Другое дело, что и Пентагон, и американская разведка неоднократно признавали очевидный факт: эти удары ни на что не повлияют. Потому что большинство серьезных, важных российских военных объектов расположено далеко за пределом дальности стрельбы этих ракет. Это будет лишь бездумная эскалация ради эскалации. Малек Дудаков

Москва не один раз предупреждала, что отреагирует крайне жестко, добавил американист. Тем не менее демократы играют с огнем, пытаясь сорвать любые попытки команды 47-го президента США начать переговоры по Украине до вступления его в должность. «Трамп сейчас как раз занимается формированием своей команды, подыскивает себе спецпосланника по Украине. То есть процесс пошел в сторону того, чтобы договариваться с Россией. И тут демократы в пику Трампу создают серьезную проблему, с которой ему придется разбираться», — уточнил Дудаков.

Фото: Пусковые установки HIMARS и системы залпового огня ATACMS. Attila Husejnow / Global Look Press

Причем последствиями станут не только эскалация конфликта и угроза ответного удара, но и истощение американских запасов оружия, напомнил Дудаков. Тех же дальнобойных ракет ATACMS, по словам эксперта, осталось мало. Так что Трампу придется решать, как пополнять арсеналы.

Мы до сих пор не понимаем детали всей этой истории. Будут ли какие-то дополнительные поставки ATACMS? Или это все на уровне заявлений со стороны США, а на самом деле ВСУ будут использовать европейские ракеты Storm Shadow и SCALP? Американцы будут только делиться разведданными? Малек Дудаков

Если запланированы новые поставки для ВСУ, то удастся ли перевезти ракеты за те два месяца, что Байден еще у власти? А самый важный вопрос: станут ли западные генералы соблюдать эти приказы? «Мы видим настрой команды Трампа проводить чистки генералитета, отдать многих генералов под военный трибунал за их преступления. Поэтому многие трижды подумают, прежде чем исполнять такие радикальные приказы человека, который скоро перестанет быть президентом», — допустил Дудаков. Он также предположил, что информация о «разрешениях» утекла в прессу с легкой руки генералов, которые не хотят эти приказы исполнять. Демократы действительно пытаются разжечь войну, чтобы потом можно было критиковать Трампа за неспособность быстро разрешить украинский конфликт.

Дальность ракет ATACMS, Storm Shadow и SCALP Большинство экспертов уверены, что в контексте ударов по российской территории речь шла об американских ракетах ATACMS, дальность которых — 300 километров, а также британских и французских Storm Shadow и SCALP. Их экспортная версия поражает цели на расстоянии до 290 километров, а обычная — до 560. Какие именно боеприпасы Запад поставил Украине, российской стороне неизвестно, напомнил заместитель главного редактора еженедельника «Литературная Россия», военный журналист Алексей Борзенко. Хотя не секрет, что перечисленные ракету ВСУ уже применяли для обстрелов передовой линии на дистанциях 50-70 километров.

То, что они могут на полную катушку, мы не знаем. Ключевой вопрос: есть ли сопровождение этих ракет со стороны западных станций наведения, то есть работает ли у них система наведения со спутников, или же на таких дистанциях спутник не наводит ракету? Здесь много технических вопросов, ответы на которые мы не знаем. Алексей Борзенко

Военный журналист подчеркнул, что поставка таких ракет украинцам имела прежде всего политическое значение. Ими прикрывались как пугалом: «мы их применим, а вот если вы так, то мы сделаем так». Это был лишь механизм давления на Россию.

Upd. Вечером 18 ноября заместитель советника президента США по национальной безопасности Джон Файнер напрямую не подтвердил слухи о том, что администрация Джо Байдена разрешила Украине применять американские ракеты ATACMS для ударов по «глубинной» территории России. «Соединенные Штаты на протяжении всего конфликта четко заявляли, что будут принимать политические решения исходя из ситуации на поле боя, включая значительное обострение, связанное с размещением сил иностранного государства на территории России в последние дни и недели», — сообщил Файнер журналистам.