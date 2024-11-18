Зеленский не подтвердил получение разрешения на дальнобойные удары по РФ

Президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении прямо не подтвердил, что получил от США разрешение бить вглубь территории России. Видеоролик он разместил в своем Telegram-канале.

«Сегодня многие СМИ говорят о том, что мы получили разрешение на соответствующие действия. Но удары наносят не словами. Такие вещи не анонсируют. Ракеты сами за себя скажут. Обязательно», — заявил глава киевского режима.

Вслед за США разрешение на удары по территории России своими ракетами дали Франция и Великобритания. В СМИ отметили, что такое решение было ожидаемым.

В Совфеде РФ заявили, что ответ России будет незамедлительным и страшным. Сенаторы отметили, что система ПВО у России способна справиться с ракетами.