Президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении прямо не подтвердил, что получил от США разрешение бить вглубь территории России. Видеоролик он разместил в своем Telegram-канале.
«Сегодня многие СМИ говорят о том, что мы получили разрешение на соответствующие действия. Но удары наносят не словами. Такие вещи не анонсируют. Ракеты сами за себя скажут. Обязательно», — заявил глава киевского режима.
Вслед за США разрешение на удары по территории России своими ракетами дали Франция и Великобритания. В СМИ отметили, что такое решение было ожидаемым.
В Совфеде РФ заявили, что ответ России будет незамедлительным и страшным. Сенаторы отметили, что система ПВО у России способна справиться с ракетами.
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