Стало известно, почему США разрешили ВСУ применять ATACMS по России
США разрешили ВСУ применять ATACMS по РФ из-за якобы присутствия военных КНДР
Американские власти разрешили Украине использовать ATACMS в Курской области из-за якобы присутствия там военных из Северной Кореи. Об этом сообщил The New York Times.
По данным журналистов, американский лидер Джо Байден стал ослаблять ограничения на применение оружия США вглубь России весной этого года, потому что боялся масштабного наступления российских войск на Харьковском направлении. В итоге Штаты разрешили ВСУ использовать артиллерийскую ракетную систему HIMARS, которая может пролететь около 80 километров. Дальность ATACMS — чуть больше 300 километров.
Как отметили источники журналистов, снятие запрета на использование дальнобойного оружия не изменит ход конфликта. Суть разрешения заключается в подаче сигнала Северной Корее о том, что их войска уязвимы и не стоит якобы посылать своих солдат в ВС РФ.
Еще американские чиновники объяснили изданию, что ВСУ скоро применят ATACMS в Курской области, однако Байден может разрешить использовать их и в других российских регионах.
Ранее глава Пентагона Ллойд Остин отказал президенту Украины Владимиру Зеленскому сделать приоритетной поставку ATACMS для ВСУ. Глава ВС США отметил, что украинский политик слишком много просит.