Стало известно, почему США разрешили ВСУ применять ATACMS по России

Американские власти разрешили Украине использовать ATACMS в Курской области из-за якобы присутствия там военных из Северной Кореи. Об этом сообщил The New York Times .

По данным журналистов, американский лидер Джо Байден стал ослаблять ограничения на применение оружия США вглубь России весной этого года, потому что боялся масштабного наступления российских войск на Харьковском направлении. В итоге Штаты разрешили ВСУ использовать артиллерийскую ракетную систему HIMARS, которая может пролететь около 80 километров. Дальность ATACMS — чуть больше 300 километров.

Как отметили источники журналистов, снятие запрета на использование дальнобойного оружия не изменит ход конфликта. Суть разрешения заключается в подаче сигнала Северной Корее о том, что их войска уязвимы и не стоит якобы посылать своих солдат в ВС РФ.

Еще американские чиновники объяснили изданию, что ВСУ скоро применят ATACMS в Курской области, однако Байден может разрешить использовать их и в других российских регионах.

Ранее глава Пентагона Ллойд Остин отказал президенту Украины Владимиру Зеленскому сделать приоритетной поставку ATACMS для ВСУ. Глава ВС США отметил, что украинский политик слишком много просит.